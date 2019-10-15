Sosyal medyada Mert Günok capsleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalan Türkiye'nin, en dikkat çeken ismi Mert Günok oldu.

MERT GÜNOK HERKESİ BÜYÜLEDİ

Özellikle mücadelenin ilk yarısında yaptığı başarılı kurtarışlarla rakiplerine geçit vermeyen milli kaleci, takımımızı maçın içinde de tutan isimdi.

Mert'in Fransa maçındaki performansı sonrası, "Paris Panteri" yorumları yapılırken, sosyal medyada da birbirinden komik capsler paylaşıldı.

İşte Mert Günok hakkında paylaşılan capsler