Sosyal medyanın konuştuğu millli futbolcu Aycan Yanaç

Son yıllarda kadınlar futbolu gözle görülür bir gelişme kaydetti.
Kadınlar Dünya Kupası'nın izlenme oranları, kadın futboluna yapılan yatırımlar dikkatleri bu alana çekmeye başladı.
AYCAN, SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE
Biz de ülke olarak A Milli Kadın Futbol Takımımızdan büyük başarılar bekliyoruz.
Gelecek adına beklentilerimizin olduğu A Mlli Kadın Futbol Takımımızın önemli isimlerinden biri de Aycan Yanaç olacak.
21 Kasım 1998'de Almanya-Nürnberg'de dünyaya gelen Aycan forvet mevkiinde forma giyiyor.
Nürnberg, Greuther Fürth, Ingolstadt, Köln gibi takımlarda oynayan genç futbolcu şu sıralarda Frensdorf takımının kadrosunda yer alıyor.