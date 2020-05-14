Şota: Fenerbahçe isterse giderim

Türkiye'de hem futbolculuk hem de teknik direktörlük görevlerini icra eden ve aynı zamanda da renkli kişiliğiyle öne çıkan Şota Arveladze; Asist Analiz'in konuğu oldu.

İşte o röportajın bir kısmı:

Koronavirüs sürecini de değerlendiren Şota; "Güney Kore iyi bir örnek, 2. haftayı oynayacaklar. Keza Belarus'da oynanıyor, Almanya'da lig başlıyor. Süper Lig için başlangıç tarihine kadar gitmek lazım. Sonuçta bu virüs yok olmuyorsa; bununla yaşamak zorundayız. Yeni sezonda da virüs yok olmazsa başlatmayacak mıyız?" açıklaması yaptı.

Şota'nın kırıp geçiren Trabzon anısı - İZLE

"F.BAHÇE DÜŞMAN TAKIM MI?"

Trabzonspor'un efsane ismi, "İzleyicilerimizden 'Fenerbahçe'den teklif gelirse, hocalık yapar mı' soruları geliyor. Ne diyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Niye yapmayayım? Düşman takım mı yani? Başka bir ülke takımı mı?" diyerek cevap verdi.