Southampton, West Bromwich'i küme düşürdü

Sezonda 36'şar maç yapan ve kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Swansea City, Southampton'ı ağırladı.
SOUTHAMPTON KAZANDI
Southampton 72. dakikada İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini'nin attığı golle Swansea City'yi 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla Southampton ligin bitimine bir hafta kala puanını 36'ya yükseltip kümede kalma yolunda avantaj sağladı. Swansea City ise 33 puanla 18. sırada kaldı.
Öte yandan, Southampton'ın galip gelmesinin ardından ligde 37 maça çıkıp 31 puan toplayan 19. sıradaki West Bromwich Albion'ın küme düşmesi kesinleşti.