Southampton, West Bromwich'i küme düşürdü

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Şenol Güneş: Sevgi selinin olduğu yerde ayrılmayı doğru bulmam

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Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı maaş bile almadım

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, takımı Süper Lig'e çıkaran İbrahim Üzülmez'in göreve devam etmesi konusunda prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında online VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.

VAR sistemi hayata geçiriliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ağrılarını bahane ederek antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci'yi gelecek yıl planlarından düşünmüyor.

F.Bahçe yönetiminin, beklentileri karşılayamayan Neto'nun yerine Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova'nın stoperi Nemanja Pejcinovic'i transfer edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Pejcinovic ile prensipte anlaştı

F.Bahçe, yarın Akhisarspor'u yenerse Aykut Kocaman kupayı en çok kazanan teknik adam olarak tarihe geçecek.

Aykut Kocaman, 4. kez kupayı kazanmayı hedefliyor

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Premier Lig ekiplerinden sonra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe, Oğuzhan için teklif yapacak

Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

İngiliz basını, Roma'nın Talisca'yı transfer etmek için Roma'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Roma Talisca'yı transfer ediyor

1 Şekip Mosturoğlu: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, son maçta Galatasaray'ı geçerek şampiyon olacaklarını söyledi.

2 Tolga Ciğerci seneye G.Saray'da olmayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ağrılarını bahane ederek antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci'yi gelecek yıl planlarından düşünmüyor.

3 Yasin'in yeni takımı belli Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yasin Öztekin'in Göztepe'yle anlaştığı ifade edildi.

4 Fenerbahçe, Oğuzhan için teklif yapacak Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Premier Lig ekiplerinden sonra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade edildi.

5 Hakemlerin kötü performansı Arda'yı çıldırttı Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

6 Fenerbahçe Pejcinovic ile prensipte anlaştı F.Bahçe yönetiminin, beklentileri karşılayamayan Neto'nun yerine Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova'nın stoperi Nemanja Pejcinovic'i transfer edeceği öğrenildi.

7 Aykut Kocaman, 4. kez kupayı kazanmayı hedefliyor F.Bahçe, yarın Akhisarspor'u yenerse Aykut Kocaman kupayı en çok kazanan teknik adam olarak tarihe geçecek.

8 Josef: F.Bahçe'de hiç kupa kazanamadım 3 yıldır F.Bahçe forması giyen ancak hiç kupa kazanamayan Josef de Souza, Türkiye Kupası finalini sabırsızlıkla bekliyor.

9 Roma Talisca'yı transfer ediyor İngiliz basını, Roma'nın Talisca'yı transfer etmek için Roma'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı.