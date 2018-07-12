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Southgate'e eşi Alison moral verdi

İngiltere, Dünya Kupası yarı final maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve kupaya veda etti. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İngiliz teknik direktör Southgate'i eşi Alison teselli etti.

Southgate'e eşi Alison moral verdi
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Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere finale kalmak için kozlarını paylaştı.

İNGİLİZLERİN UMUTLARI SONA ERDİ

Mücadelede 1-0 öne geçen İngilizler skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

1966'dan sonra bir kez daha finale yükselme sevinci yaşamaya yakın olan İngiltere'nin hayalleri, bu mağlubiyetle sona erdi.

SOUTGATE'İ EŞİ TESELLİ ETTİ

Maç sonunda büyük üzüntü yaşayanların arasında İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Soutgate de vardı.

İngiliz teknik adamı, Rusya'da yalnız bırakmayan eşi Alison maç sonunda sarılarak teselli etti.

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