Southgate'e eşi Alison moral verdi

Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere finale kalmak için kozlarını paylaştı.
İNGİLİZLERİN UMUTLARI SONA ERDİ
Mücadelede 1-0 öne geçen İngilizler skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
1966'dan sonra bir kez daha finale yükselme sevinci yaşamaya yakın olan İngiltere'nin hayalleri, bu mağlubiyetle sona erdi.
SOUTGATE'İ EŞİ TESELLİ ETTİ
Maç sonunda büyük üzüntü yaşayanların arasında İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Soutgate de vardı.
İngiliz teknik adamı, Rusya'da yalnız bırakmayan eşi Alison maç sonunda sarılarak teselli etti.