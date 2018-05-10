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Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

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Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, koordinasyon, çabukluk çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı süren Jires Kembo'nun tedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanan Moussa Sow, Pablo Martin Batalla ve Ertuğrul Ersoy takımla çalıştı.

Bu arada, yeşil-beyazlılarda 21 yaş altı takımından Gürkan Arıkan ve Burak Kapacak, 19 yaş altı takımından Çağatay Yılmaz, 17 yaş altı takımından Abdülkadir Çelik ve 16 yaş altı takımından Muhammed Emin Sarıkaya da A takımla çalışmaya çıktı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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