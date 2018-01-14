Sow: F.Bahçe karşısında elimden geleni yapacağım

Bursaspor'un Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli’den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı eski Fenerbahçeli oyuncu Mousa Sow, yarın Özlüce Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza atacak.

BURSASPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

2011-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Sow, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Bursaspor için elinden geleni yapacağını söyledi.

FENERBAHÇE HAKKINDA KONUŞTU

Tekrar Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Sow, şu ifadeleri kullandı:

“Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ederim. Bana büyük destek verdiler. Çok gol atmayı hedefliyorum. Fenerbahçe karşısında da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gol için bir rakam veremiyorum ancak sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım.”