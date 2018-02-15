Sow Galatasaray maçında sahada olacak

Bursaspor'da Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, yeşil-beyazlı ekipte sakat oyuncuların son durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CİDDİ BİR SAKATLIĞI YOK

Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Moussa Sow'un durumuna ilişkin bilgi veren Özhan, "Sow’un sol kasığında birinci derece adele sakatlığı olduğu için yaklaşık 10-14 gün arası takımdan uzak kalmasını öngörüyorduk. Moussa, hocamızdan özel izin olarak Dubai’de daha önce tedavi gördüğü tedavi merkezinde ilk aşamasını geçirmeyi istedi. Ciddi bir sakatlığı olmadığı için biz de öngörümüz doğrultusunda bizim bilgimiz dahilinde tedavisine devam ediliyor. Pazar günü geri dönecek. Geldikten sonra da antrenmanlara başlamasını öngörüyoruz" dedi.

ÖNCEKİ SAKATLIKLARIYLA İLGİLİ DEĞİL

Moussa Sow'un daha önce oynadığı takımlarda medyaya yansıyan bazı kronik sakatlıklarının olduğunu yönündeki haberlere işaret eden Gökhan Özhan, "Biz bir oyuncu alırken risk analizi yaparak bu karara varıyoruz. Moussa’nın da takımımıza katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu transfere onay verdik. Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz. Batalla da antrenmanlara başladı. Gayet iyi durumda. Şu anda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş için de programımız önümüzdeki hafta takımımıza dönmeleri yönünde" diye konuştu.