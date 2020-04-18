Sow: Galatasaray'a attığım golü unutamıyorum

34 yaşındaki golcü oyuncu Moussa Sow, Paris Saint-Germain Academy Turkey’in sosyal medya hesabında canlı yayına katılarak merak edilen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe’ye nasıl transfer olduğunu anlatan Senegalli futbolcu, "O dönemde Senegal Milli Takımı ile kamptaydım. İngiltere’den çok teklifler aldım. Dia ve Mamadou Niang hem Fenerbahçe hem Türkiye’den hem de taraftarlardan çok iyi bahsetmişti. Onların görüşlerinin rolü büyük oldu. Ben de kulüp tarafından ısrarla istenince, doğru tercih olacağını hissettim. Şimdi dönüp bakınca bu tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyum." dedi.

Başarılı futbolcu, "Fenerbahçe formasıyla en beğendiğim ve en unutamadığım gol, Galatasaray’a röveşata ile attığım goldür. Kulübe o sene gelmiştim ve evimizdeydik. O gol beni çok mutlu etmişti." diye konuştu.