Sow: G.Saray'a attığım golü izlemeden duramıyorum

Fenerbahçe'de 6 sezon forma giyen ve çıktığı 185 maçta 75 gol atıp 32 de asist yapan sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncularından Moussa Sow, samimi açıklamalarda bulundu.

Bir yıl daha futbol oynamak istediğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, ''Futboldan uzak kalmak zor bir şey. Hep futbol oynamak istiyoruz ama virüsten dolayı her şey durdu'' dedi.

''O GOLÜ İZLEMEDEN DURAMIYORUM''

Fenerbahçe'de oynadığı yıllardan da söz eden Sow, ''Birçok insan Manchester United'a attığım golü söylüyor; ama Galatasaray'a attığım golü söyleyeceğim. O gol, benim için özel bir goldü. Derbiydi ve herhangi bir takıma karşı değil, Galatasaray'a karşıydı. O golü izlemeden duramıyorum'' ifadelerini kullandı.