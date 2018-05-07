Sow maç sonu ağladı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta kendi kalesine gol atan Moussa Sow büyük üzüntü yaşadı.
F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR TESELLİ ETTİ
Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmanın ardından kendisini yere bırakan ve gözyaşlarına hakim olamayan Senegalli golcüyü teselli etmeye çalıştı.
BİLEREK ATTI DİYENLER VAR
Öte yandan bazı taraftarlar, Moussa Sow'un kendi kalesine bilerek gol attığını söyleyerek yıllardır sahadaki duruşu ve özel hayatıyla herkese örnek olan Senegalli futbolcuyu şike yapmakla suçladı.