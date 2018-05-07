Rıza Çalımbay: Çok üzgünüz; böyle bir maç beklemiyorduk

Kemal Özdeş: Zor bir deplasmandı; kazandığımız için mutluyum

1 Akhisar taraftarı minik G.Saraylıya ayıp etti Galatasaray'ın Akhisarspor'a konuk olduğu maçta sarı-kırmızılı renklere gönül veren bir minik taraftara, üzerinde G.Saray forması var diye tepki gösterildi.

2 TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.

3 Gomis, kritik anlarda strese giriyor Galatasaray'ın golcüsü Gomis son 2 haftada 2 penaltı atışını gole çeviremedi. Fransız golcünün kritik anlarda stresten hatalar yaptığı görülüyor.

4 Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı Süper Lig'in her türlü sürprize açık bir lig olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Henüz bir şey bitmedi" dedi.

5 Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı Süper Lig'in 32. haftası 2 maç dışında tamamlandı. G.Saray şampiyonluk yolunda bir adım önde olmasına rağmen ilk 4 sırayı ikili veya üçlü averaj belirleyebilir.

6 Sow maç sonu ağladı Fenerbahçe-Bursaspor maçında kendi kalesine gol atan Moussa Sow, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

7 G.Birliğili İlker canlı yayında hüngür hüngür ağladı Antalyaspor'a 1-0 yenilerek kümede kalma şansını iyice zora sokan Gençlerbirliği'nde genç futbolcu İlker Karakaş, röportaj verdiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

8 10 kişilik Barcelona Real Madrid'e de kaybetmedi La Liga'da son 3 maçı kalan Barcelona, Real Madrid maçını da kaybetmeden geçti. İkinci 45 dakikayı 10 kişi tamamlayan Katalonlar, 2-2'lik skorla namağlup şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

9 Cengiz Ünder Cagliari'ye de attı Cagliari - Roma maçının 15. dakikasında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.