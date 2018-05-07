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Sow maç sonu ağladı

Fenerbahçe-Bursaspor maçında kendi kalesine gol atan Moussa Sow, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sow maç sonu ağladı
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta kendi kalesine gol atan Moussa Sow büyük üzüntü yaşadı.

F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR TESELLİ ETTİ

Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmanın ardından kendisini yere bırakan ve gözyaşlarına hakim olamayan Senegalli golcüyü teselli etmeye çalıştı.

BİLEREK ATTI DİYENLER VAR

Öte yandan bazı taraftarlar, Moussa Sow'un kendi kalesine bilerek gol attığını söyleyerek yıllardır sahadaki duruşu ve özel hayatıyla herkese örnek olan Senegalli futbolcuyu şike yapmakla suçladı.

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