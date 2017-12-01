Sow, Senegal Başkanı'ndan arsa istedi

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılmak için Afrika Elemeleri D Grubu'nda yer alan Senegal, 6 maçta 4 galibiyet alarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

Senegal Milli Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular bu başarı sonrasında devlet sarayını ziyaret etti. Devlet başkanı Macky Sall'ı ziyaret eden futbolcular, burada ilginç taleplerde bulundu.

TAKIM SÖZCÜSÜ SOW OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre milli takım adına konuşan isim eski Fenerbahçeli Moussa Sow oldu. Ülke televizyon kanallarının canlı yayınla verdiği konuşmada Sow, devlet başkanı Sall'ın hemen yanında dururken futbolcuların taleplerini açıkladı.

BAŞKANDAN ARSA İSTEDİ

Milli takıma sıfır kilometre bir otobüs isteyen yıldız, futbolcuların diğer isteklerini de sıraladı. Sow ayrıca tüm oyunculara diplomatik pasaport ve arazi tahsis edilmesini istediklerini dile getirdi.

Bu istekler karşısında şaşırdığını ifade eden Sall, bu istekleri kameraların önünde değil uzağında görüşüleceğini belirtti. Senegal Devlet Başkanı Sall, futbolculara kişi başı 30 bin Euro prim ödemeyi teklif etti.