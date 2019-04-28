Sow'un şık röveşata golü

Spor Toto 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, 2-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kalırken, Sow mükemmel bir röveşata golü attı.

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Başakşehir maçında alınacak galibiyetle şampiyonluk turu atacaklarını ifade etti.

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında, Suarez'in oğlunun babasının omzunu ısırmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Bu olay, Suarez'in rakiplerini ısırmasını akıllara getirdi.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, disiplin talimatlarına göre 4-12 maç arasında cezayla karşı karşıya.

Fransa Kupası'nı penaltı atışları sonucu Rennes'e kaybeden PSG'de, Brezilyalı yıldız Neymar maçın ardından bir taraftarı yumrukladı.

Trabzonspor, Kadıköy'de yine kazanamadı

Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği kötü performansı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Taraftar desteği olmasaydı Fenerbahçe bu sezon küme düşerdi." dedi.

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Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe karşısında son anda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söylerken, Volkan Demirel'in tepkisine de yanıt verdi.