Sow'un şık röveşata golü

Spor Toto 1. Lig'de 53 puanla 5. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, 30 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor'la karşı karşıya geldi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçtan 1 puanla ayrılmayı bildi.
SOW'UN GOLÜYLE 1 PUAN GELDİ
Konuk ekip, 37 ve 51. dakikalarda Volkan Okumak'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 57. dakikada Gökhan Alsan'ın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
77'de sahneye çıkan Moussa Sow, rövaşata golü ile takımına beraberliği getirdi. Özellikle Fenerbahçe'de attığı röveşata golleriyle adından çok söz ettiren Sow'un nefis golü izleyenlere eski günleri hatırlattı.