Ensonhaber.com'a dön

Sow'un şık röveşata golü

Spor Toto 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, 2-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kalırken, Sow mükemmel bir röveşata golü attı.

Sow'un şık röveşata golü
Yorum Yap

Spor Toto 1. Lig'de 53 puanla 5. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep, 30 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor'la karşı karşıya geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçtan 1 puanla ayrılmayı bildi.

SOW'UN GOLÜYLE 1 PUAN GELDİ

Konuk ekip, 37 ve 51. dakikalarda Volkan Okumak'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 57. dakikada Gökhan Alsan'ın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

77'de sahneye çıkan Moussa Sow, rövaşata golü ile takımına beraberliği getirdi. Özellikle Fenerbahçe'de attığı röveşata golleriyle adından çok söz ettiren Sow'un nefis golü izleyenlere eski günleri hatırlattı.

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM