Sosyal medyaya düşen skandal görüntüler büyük bir rezaleti gözler önüne serdi.

Amatör küme takımlarından Kayseri Meysuspor'da teknik direktör Halit Kurt'un oyuncularına küfür edip tokat attığı video ortaya çıktı.

ŞİDDET VAR, KÜFÜR VAR

Altyapıya yatırım, genç oyunculara daha çok şans verilmesi gibi konuların tartışıldığı günlerde ortaya çıkan bu video adeta skandal etkisi yarattı.

Soyunma odasında oyuncularını döven hoca - VİDEO

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor'un hocası Halit Kurt, oyuncularına sinirlenip soyunma odasında tek tek tokatladı. Sosyal medyada düşen videoda Kurt'un çocuklara küfürler savurduğu da duyuluyor.

2008 yılından beri TFF'ye kayıtlı antrenör olan Halit Kurt için, federasyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu.