Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, futbolu da derinden etkilemiş durumda.

Avrupa'daki birçok ligin askıya alınmasının ardından gözler, Süper Lig'e çevrilmişti.

Dün kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Alınan bu karar sonrası sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcuların, akıbeti merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre kontratı biten oyuncular, resmi müsabakalar devam ediyorsa takımının formasını giymek zorunda.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular - GALERİ

İşte o madde:

RESMİ MAÇ VARSA OYNAMAK ZORUNDA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı Madde 19'a göre; her profesyonel futbolcunun sözleşmesinin bitiş süresi 31 Mayıs olarak kabul ediliyor.

Aynı maddenin bir diğer bendine göre ise; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılıyor.