Spalletti, Inter'den 25 milyon euro tazminat alacak

Inter'de, beklentilerin uzağında kalan teknik direktör Luciano Spalletti ile yollar ayrılıyor.

2017-18 sezon başında göreve getirilen ve 2018 sonunda 2021 sonuna kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza atan Spalletti, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Inter, yapılan transferlere karşın sezonu 4. bitirdi ve şampiyon Juventus'un 21 puan gerisinde kaldı.

"EN İYİSİNİ YAPTIM"

Takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına karşın; Inter'de Spalletti dönemi sona erecek. İtalya basını Spalletti ve ekibinin gider ayak servet kazanacağını yazdı. Haberlere göre İtalyan teknik adam ve ekibi 25 milyon euro tazminat alacak. Kulüp Başkanı Steven Zhang'ın da tazminat konusunda elinden geleni yapacağını söylediği bildirildi.

Zhang, Instagram hesabından kulübün Şampiyonlar Ligi bileti almasını kutlamadı ancak değişikliklere dikkat çekerek, "Eğer hayat sihirli bir yolculuksa, benim bir parçam da böyle. Bu renkler için yapabileceğimin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.