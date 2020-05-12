Spanoulis, en iyiler arasına girdi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Vassilis Spanoulis'in; taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague'de 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.
Spanoulis, son 10 yıl boyunca THY Euroleague'de oynarken 2009/2010 sezonunda Panathinaikos ile, 2011-2012 ve 2012/2013 sezonlarında da Olympiakos ile toplamda 3 şampiyonluk yaşadı.
EN SKORER OYUNCU
Olympiakos takımında oynamaya devam eden 37 yaşındaki basketbolcu, attığı 4 bin 239 sayı ile Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu konumunda.