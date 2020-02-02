Sparta Prag, Semih Kaya'yı bırakmadı

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından arayışlara başlayan Galatasaray, transfer döneminde stoper alamadı.

SPARTA PRAG BONSERVİS TALEP ETTİ

Murillo'yu isteyen sarı-kırmızılı takım, oyuncunun Celta Vigo'yu tercih etmesi sonrası alternatif isimlere yöneldi.

Mert Çetin ve Gianetti ile temasa geçen yönetim, bu isimlerle de anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray son hedef olarak ise geçen sezon olduğu gibi Semih Kaya'ı gündemine aldı. Oyuncuyla anlaşılırken, Çek ekibi son anda fikrini değiştirdi.

Semih Kaya'nın, "Galatasaray'ın bana ihtiyacı var" diyerek 200 bin liralık alacaklarından vazgeçtiği ancak Sparta Prag'ın transferin son saatlerinde oyuncu için bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı.

Sezon sonunda Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya, Galatasaray'a 2 milyon euro kazandırarak gitmişti.