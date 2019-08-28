Spartak Moskova, Diagne için teklifini yaptı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camianın beklentilerini karşılayamayan Mbaye Diagne ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Senegalli golcüye, Rusya'dan talip çıktı.

Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncu 9 milyon Euro'ya gözden çıkartacak.

RUSLARDAN 3.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Golcü futbolcu Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu.

Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne'nin transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuca bağlanması bekleniyor.