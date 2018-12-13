Spartak Trnava- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak. Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak. Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Spartak Trnava: Chudy, Oraves, Toth, Gressak, Janso, Kulhanek, Ghorbani, Malecki, Grendel, Jirka, Bakos
Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, İsmail, Jailson, Reyes, Isla, Mahsun, Barış, Slimani