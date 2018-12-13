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Spartak Trnava- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

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Spartak Trnava- Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak. Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak. Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Spartak Trnava: Chudy, Oraves, Toth, Gressak, Janso, Kulhanek, Ghorbani, Malecki, Grendel, Jirka, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, İsmail, Jailson, Reyes, Isla, Mahsun, Barış, Slimani

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