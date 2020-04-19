Sponsorlar ödemeleri iptal etti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Salgın tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerinin de durması, futbol kulüplerinin ekonomik açıdan zor günler yaşamasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde liglerin müsabaka takvimi yapılmadan, kulüplere ödeme yapmayacağını açıklayan BeinSports'un ardından bu kez de sponsorlar benzer bir adım attı.

ÖDEME YAPILMAYACAK

Ajansspor'dan Ceyhun Kuburlu'nun özel haberine göre, birçok sponsor “İş yapamıyoruz” diyerek ödeme yapmayacaklarını kulüplere iletti.

Bu kulüpler arasında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bulunduğu öğrenildi.

Turizm ve havacılık sektöründeki sponsor markalar, hazır giyim alanında iş yapan markalar, akaryakıt sponsorları bu alanda öne çıkarken GSM şirketlerinin ise ödemelerini kesintisiz olarak kulüplere yapmaya devam ettiği belirtildi.