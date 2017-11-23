Spor Bakanı Osman Bak: 'Bir Arda kolay yetişmiyor'

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de futbolcu potansiyelinin olduğunu ve altyapıya daha fazla önem vermeleri gerektiğini söyledi.

BİR ARDA KOLAY YETİŞMİYOR

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ı örnek olarak gösteren Bak, "Bir Arda kolay yetişmiyor. Bakıyorsunuz dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz Rusya'da oynadı. Demek ki yetiştirme potansiyelimiz var. Bu yüzden alyapıya yatırım yapmamız gerekiyor. Bu işin meyvelerini almak zaman alıyor." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR

Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki başarısı hakkında da konuşan Osman Aşkın Bak, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gidebileceğine inanıyorum. İyi oynuyorlar. Beşiktaş'ın başarısı hepimizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.