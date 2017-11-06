Spor Bakanı yabancı sayısının düşmesinden yana

TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına katılan Bak, yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

YABANCI SAYISI 5-6 OLMALI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Osman Aşkın Bak, ''Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. Bana göre yabancı futbolcu sayısı 5-6 olmalı. Galatasaray örneği var. 4 yabancıyla UEFA Kupası'nı kazandılar. Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor. Çünkü yapılan kontratlar var. Ekol olmak için alt yapıdan oyuncu çıkarmalıyız. Takımlara bakın, 2-3 Türk oyuncu oynuyor. Bizim oyuncular oynamalı.'' dedi.

"KONYASPOR ALT YAPIDAN YETİŞEN OYUNCULARLA OYNUYOR"

Bakan Bak ayrıca, "Üretmezsek sürdürülebilir değil bu durum. Maliye bakanlığının 13.06.2017 tarihli raporu var bende. Konyaspor, alt yapıdan yetişen oyuncularla oynuyor. Bursaspor ve Trabzonspor da öyle. Örnekler var. Basketbolda da aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Milli oyuncularının takımlarında aldığı süreler ortada." şeklinde konuştu.