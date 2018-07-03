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Spor camiası çocuk vahşetine sessiz kalmadı

Son dönemlerde yaşanılan çocuk vahşetine Türk spor kamuoyu sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere, birçok isim tepkilerini sosyal medyadan sert dille gösterdi.

Spor camiası çocuk vahşetine sessiz kalmadı
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Son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan çocuk vahşetine Türk spor kamuoyu da tepki gösterdi. 

Galatasaray: Eylül'den sonra bugün de Leyla. Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız!

Caner Erkin: Ah be! Ah be çocuklar, toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin! Artık yeter...

Fenerbahçe: Gizem'lerimiz, Eylül'lerimiz, Leyla'larımız için sessiz kalmayacağız!

Göztepe: Vatanı korumak çocukları korumak ile başlar. Yüreğimiz bir kez daha yanmasın diye susmayacağız

Bursaspor: Leyla'larımız, Eylül'lerimiz tüm çocuklarımız için Sessiz Kalmayacağız! 

Beşiktaş: Eylül ve Leyla'nın acısını yüreğimizde yaşıyor, çocuklara uzanan elleri lanetliyoruz!

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