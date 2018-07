Spor camiası çocuk vahşetine sessiz kalmadı

Son günlerde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan çocuk vahşetine Türk spor kamuoyu da tepki gösterdi.

Galatasaray: Eylül'den sonra bugün de Leyla. Leyla'dan sonrası olmasın diye susmayacağız!

Caner Erkin: Ah be! Ah be çocuklar, toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin! Artık yeter...

Fenerbahçe: Gizem'lerimiz, Eylül'lerimiz, Leyla'larımız için sessiz kalmayacağız!

Göztepe: Vatanı korumak çocukları korumak ile başlar. Yüreğimiz bir kez daha yanmasın diye susmayacağız

Bursaspor: Leyla'larımız, Eylül'lerimiz tüm çocuklarımız için Sessiz Kalmayacağız!

Beşiktaş: Eylül ve Leyla'nın acısını yüreğimizde yaşıyor, çocuklara uzanan elleri lanetliyoruz!