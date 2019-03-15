Spor camiası terörü lanetledi

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine, silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide cuma namazı için bulunan 200 kişiden 49'u hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı.

SPOR CAMİASI SESSİZ KALMADI

Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırıya spor camiası da sessiz kalmadı. Kulüpler, federasyonlar ve futbolcular da taziye mesajları yayınlarken, terörü lanetlediler.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli, Bakara Suresi'nin 156. ayetini paylaşarak bir mesaj yayınladı ve terörü lanetledi.

Cezayirli futbolcu, Bakara Suresi'nin 156. ayetini (Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz) Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak paylaştı.

Fenerbahçe: Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan hain saldırıyı kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Galatasaray: Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şiddetin dünyamızda yeri yoktur ve nerede olursa olsun lanetlenmelidir.

Beşiktaş: Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle.

TFF: Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında iki camiye düzenlenen hain saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.