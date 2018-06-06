Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. Açıklanan listede en çok kazanan sporcu Floyd Mayweather olurken, ilk kez bir kadın sporcu kendine listede yer bulamadı.

TEK KADIN WİLLİAMS'TI O DA YOK

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis'i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams'ın ilk 100'e girmesine yetmedi. Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

ZİRVEDE BOKSÖR VAR

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 - 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.

Bu listenin ilk sırasında, bir kez daha ABD’li boksör Floyd Mayweather var. 41 yaşındaki sporcu 285 milyon dolarlık kazancıyla, son 7 yılda 4. kez zirvede yer aldı. Lionel Messi-Cristiano Ronaldo mücadelesi, bu listede de yer alıyor.

DÜNYA'NIN EN ÇOK KAZANAN 10 SPORCUSU

Liste şu şekilde:

Floyd Mayweather Boksör 285 milyon $

Lionel Messi Futbolcu 111 milyon $

Cristiano Ronaldo Futbolcu 108 milyon $

Conor McGregor MMA 99 milyon $

Neymar Futbolcu 90 milyon $

LeBron James Basketbolcu 85,5 milyon $

Roger Federer Tenisçi 77,2 milyon $

Stephen Curry Basketbolcu 76,9 milyon $

Matt Ryan Amerikan Futbolcusu 67,3 milyon $

Matthew Stafford Amerikan Futbolcusu 59,5 milyon $