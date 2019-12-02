Sporar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Rıdvan Dilmen: Muslera'nın golde hatası var Rıdvan Dilmen, Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu ancak yan toplarda zayıf olduğu için Real Madrid, PSG gibi takımlara transfer olamadığını ifade etti.

2 Ahmet Ağaoğlu: Şimdiden Sörloth'u almanın anlamı yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisinin alınmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

3 Belhanda'nın performansı taraftarı kızdırdı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Trabzonspor karşısındaki performansıyla bir kez daha isyan ettirdi.

4 Galatasaray'da 3 futbolcu sakatlandı Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında Lemina, Marcao ve Feghouli sakatlandı. 3 futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

5 Diagne'ye idman yasağı Galatasaray-Club Brugge maçını izlemek için İstanbul'a gelen Diagne'nin, yönetimden izin almadığı ortaya çıktı. Belçikalılar, 28 yaşındaki futbolcunun takımla birlikte idmanlara çıkmasını yasakladı.

6 Emre Mor: Bana yüzde yüz penaltı yapıldı Galatasaraylı Emre Mor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından tartışmalı pozisyonla ilgili, "Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince emin oldum, penaltıydı" dedi.

7 Trabzonspor taraftarı maça Kur'an-ı Kerim'le geldi Trabzonspor-Galatasaray maçının izlemek için stada gelen bordo-mavili bir taraftar, takımına destek olmak için maç boyunca Kur'an-ı Kerim okudu.

8 Trabzonsporluların kırmızı kart beklediği pozisyon Trabzonsporlular, Pereira'ya vuran Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylese de maçın hakemi Ali Palabıyık, Galatasaraylı futbolcuya sarı kart gösterdi.

9 Clichy yıldızlaştı, Başakşehir 3 puanı aldı Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u Gael Clichy'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 2-0 mağlup etti.