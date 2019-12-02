Sporar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Son haftalarda yakaladığı müthiş çıkışla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
SPORAR TAMAM SIRADA BRATİSLAVA VAR
Siyah-beyazlılar öncelik verdiği forvet bölgesi için mutlu sona yakın.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı kadrosuna katacak. Slovakya'da oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı'dan tam not alan golcü için yapılan teklif kabul edildi.
Beşiktaş'ın istediği Sporar'ın attığı goller - VİDEO
Geçtiğimiz hafta Bratislava ile maçın ardından Sporar'la görüşen siyah-beyazlı yöneticiler oyuncudan olumlu yanıt aldı.
Bratislava'nın Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol atan 25 yaşındaki forvet için son sözü kulübü söyleyecek.
Bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Sporar, 18 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.