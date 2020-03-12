Sporda koronavirüs etkisi sürüyor

Önemli birçok ligde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, bazı futbol takımları ise yasak olması nedeniyle deplasman müsabakalarına katılamıyorlar.

Ancak, tüm önlemlere rağmen koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı da gün geçtikçe artıyor.

FUTBOLDA KORONAVİRÜS ALARMI

Son olarak Juventuslu oyuncu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçtiğimiz hafta Juventus ile karşı karşıya gelen Inter, 2 hafta tüm spor faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Benzer önlemi aldığını açıklayan Juventus, tüm ekibi testten geçirerek karantina altına aldığını da belirtti.

Öte yandan futbolda koronavirüs önlemleri de alınmaya devam ediyor...

LİGLER DURDURULDU

Koronavirüs nedeniyle durdurulan liglerin yanı sıra müsabakalara seyircisiz devam etme kararı alan ligler de oldu.

11 Nisan'a kadar durdurulan ligler:

İtalya

Avusturya

Japonya

İsviçre

Slovakya

Hollanda

Çin

Güney Kore

Seyircisiz oynanacak ligler:

Portekiz

İspanya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Romanya

Bulgaristan

Polonya

Bosna Hersek

Danimarka

Çek Cumhuriyeti

Paraguay

Kosta Rika

Fas

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ERTELEME KARARI

UEFA, koronavirüs endişesi nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamaları sonrası Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Öte yandan UEFA, Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlardan yalnızca Başakşehir-Kopenhag ile Rangers-Leverkusen maçlarında seyirci olacağını belirtti.

LASK–MANU (Seyircisiz)

Frankfurt– Basel (Seyircisiz)

Wolfsburg-Shakhtar (Seyircisiz)

Olympiakos-Wolves (Seyircisiz)

Sevilla-Roma (Erteleme)

Inter-Getafe (Erteleme)

MİLLİ TAKIMIMIZA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

OLYMPIAKOS BAŞKANI AÇIKLADI

Yunanistan'ın dünyaca ünlü kulübü Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Marinakis'in koronavirüsüne yakalanmasının ardından Olympiakos'ta, futbolcuların ve çalışanların testten geçirilmesine karar verildi.

FUTBOLCU SAYISI ARTIYOR

Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı. Hannover takımının tamamı, koronavirüs testinden geçirilecek.





NBA'DE SEZON ERTELENDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle tüm maçlar, ikinci bir bildirime kadar iptal edildi.

EUROLEAGUE'DEN AÇIKLAMA

EuroLegue Yönetimi, İtalya'da oynanacak olan maçların koronavirüs nedeniyle İtalya'da dışında oynanacağını açıkladı.

- Milano-Olympiakos

- Milano-ASVEL

- Milano-CSKA Moskova

- Bologna-Monaco

- Reyer Venice-Malaga

THY EuroLeague, koronavirüs nedeniyle maçların ertelemeyeceğini ancak bazı önlemler alındığını duyurdu.Soyunma odaları basına kapalı tutulacak. Flaş röportaj alanı olmayacak ve hiçbir basın mensubu bu alana giremeyecek. Basın toplantısında koç ve bir oyuncu olacak ancak basınla aralarında 1.5 metre mesafe olacak.

EuroLeague'de seyircisiz oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Real Madrid-Kızılyıldız

Maccabi-Baskonia

Barcelona-Zalgiris

ASVEL-Zenit

Valencia-Milano

Milano-Real Madrid

EuroCup:

Monaco-Kazan

Brescia-Reyer

Darüşşaka-Bologna maçı ise ertelendi.





VOLEYBOLDA MÜSABAKALAR ERTELENDİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara ve 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanan Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA mücadeleleri koronavirüs nedeniyle ertelendi. Bununla birlikte CEV Voleybol Kupası'ndaki Leo Shoes Modena-GFC Ajaccio mücadelesi de ileri bir tarihte oynanacak.

82 ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle mart ve nisan aylarındaki 82 ulusal ve uluslararası organizasyonu ertelediğini açıkladı.



