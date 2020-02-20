Sporting Lizbon-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Avrupa'daki tek takımımız Başakşehir, son 16'ya yükselmek için sahaya çıkıyor.
Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı ise 27 Şubat'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
EKSİKLER
Sporting Lizbon'da sakatlıkları bulunan, savunma oyuncusu Jeremy Mathieu ve takımın golcü isimlerinden Luiz Phellype ile kart cezalısı ve aynı zamanda sakatlığı olan kaleci Renan Ribeiro forma giyemeyecek.
Başakşehir'de ise kart cezalısı Mehmet Topal ile sakatlığı devam eden Robinho kadroda yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sporting CP
Luis Arantes
Ristovski
Coates
Neto
Borja
Doumbia
Bolasie
Eduardo
Wendel
Camacho
Sporar
Başakşehir
Mert Günok
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mahmut
İrfan Can
Visca
Elia
Demba Ba
Crivelli