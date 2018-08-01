Ensonhaber.com'a dön

Sporting Lizbon da İslam Slimani'yi istiyor

Bas Dost'u Fenerbahçe'nin elinden kapan Sporting Lizbon, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün karşısına çıktı. İslam Slimani'nin iki takımdan birini tercih etmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon da İslam Slimani'yi istiyor
Yorum Yap

Yaklaşık 1.5 aydır forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe, İslam Slimani'ye yoğunlaşmış durumda...

ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR

Ancak sarı-lacivertlilerin önüne birkez daha Sporting Lizbon engeli çıktı.

Daha önce Fenerbahçe'nin anlaştığı Bas Dost'la yeni sözleşme yaparak transferin önünü kesen Portekiz kulübü bu kez de eski futbolcusu Slimani'ye kanca attı.

Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra, eski yıldızlarıyla yeniden temas kurdu.

 

KULÜBÜYLE ANLAŞILDI

Ancak Bas Dost konusunda büyük bir darbe yiyen Fenerbahçe bu kez daha tecrübeli.

Sarı-Lacivertliler, İslam Slimani'yi kaptırmayı kesinlikle düşünmüyor. Leicester City ile her konuda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin Cezayirli yıldızı ikna etme çabaları sürüyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM