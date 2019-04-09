Sporting Lizbon Ronaldo'nun ismini yaşatacak

Kulüp Başkanı Federico Varanda, dünyaca ünlü bir marka haline gelen Cristiano Ronaldo ismini Sporting Lizbon'la özdeşleştirmek istiyor.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Portekiz Kulubü Sporting Lizbon altyapısından çıktı. Kulüp futbola adını altın harflerle yazdıran Ronaldo'nun ismini stadyuma verecek.

İKİ İSİM DÜŞÜNÜLÜYOR

Varanda'nın bu fikrini Cristiano Ronaldo'ya bildirdiği ve gelecek yanıtı beklediği öğrenildi. Ronaldo'nun kabul etmesi halinde stat için iki isim düşünülüyor. Biri "CR7 Stadium' diğeri ise "Estadio Cristiano Ronaldo".

Portekizli yıldızın talebine göre başka bir isim kullanılabileceği de konuşuluyor.

BU STATTA HİÇ OYNAMADI

Öte yandan 18 yaşında Sporting Lizbon'dan ayrılan Cristiano Ronaldo daha önce Jose Alvalade stadında hiç oynamadı. Stat, Ronaldo, Manchester United'a satılmadan 6 gün önce açılmıştı.

Ronaldo'nun adı daha önce doğduğu yer olan Madeira'nın havaalanına da verilmişti. Yıldız futbolcu bir otel ve müzeye de adını verdi.