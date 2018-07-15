Sporting Lizbon'dan Bas Dost'a yeni teklif

Fransa ile Hırvatistan, bu akşam Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Liverpool'un Vida için Beşiktaş'a 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine Everton'ın rakamı 22 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, ATV Irdning ile oynadığı hazırlık maçını 22-0 kazandı. Milli futbolcumuz rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Galatasaray yönetimi, Serdar Gürler ve Osmanlıspor ile her konuda anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde KAP'a bildirilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden Babel'in takımda kalmasını, Vida ve Quaresma'nın ise satılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sporting Lizbon'un yeni başkanının, golcü futbolcuya kalması için zam teklifinde bulunacağı öğrenildi.

1 Cenk'li Everton rakibini 22-0 yendi Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, ATV Irdning ile oynadığı hazırlık maçını 22-0 kazandı. Milli futbolcumuz rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

2 Vida için gelen teklifler Liverpool'un Vida için Beşiktaş'a 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine Everton'ın rakamı 22 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

3 Fransa-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri Fransa ile Hırvatistan, bu akşam Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

4 Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı Galatasaray yönetimi, Serdar Gürler ve Osmanlıspor ile her konuda anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde KAP'a bildirilecek.

5 Galatasaray'dan Adil Rami girişimi Maicon'u satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoperin yerine Adil Rami'yi almayı planlıyor.

6 Şenol Güneş, Babel'in satılmasını istemiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden Babel'in takımda kalmasını, Vida ve Quaresma'nın ise satılmasını istedi.

7 Sporting Lizbon'dan Bas Dost'a yeni teklif Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sporting Lizbon'un yeni başkanının, golcü futbolcuya kalması için zam teklifinde bulunacağı öğrenildi.

8 4 büyüklerin 15 Temmuz mesajları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde resmi sitelerinden bir mesaj yayınladı.

9 David Badia, F.Bahçe altyapısının başına geçti Fenerbahçe yönetimi, daha önce Barcelona ve Antalyaspor'da da çalışan David Badia'yı altyapının başına getirdi.