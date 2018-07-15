Sporting Lizbon'dan Bas Dost'a yeni teklif

Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girdi.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK
Yaşananlardan dolayı ayrılmak istediği bilinen Bas Dost ile Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra bir görüşme gerçekleştirecek. Sousa Cintra, yaşanan olaylara rağmen Bas Dost'tan takımda kalmasını isteyecek ve Hollandalı golcüye maaşında artırıma giderek yeni bir sözleşme teklif edilecek.
KARARINI GÖRÜŞMEDEN SONRA VERECEK
Portekiz basınında geniş yer bulan haberde, Bas Dost'un görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği belirtildi.
Golcü futbolcunun, Sporting'in yeni teklifini kabul etmezse ibreyi Fenerbahçe'ye çevireceği öğrenildi.
30 MAÇTA 27 GOL
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.