Sporting Lizbon'dan Slimani atağı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılamakta güçlük çeken Islam Slimani için Portekiz'den flaş bir bilgi ortaya atıldı.

Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Sporting Lizbon, bir dönem takımlarında forma giyen Cezayirli futbolcuyu tekrar kadrosuna katmak istiyor.

BAŞKAN ÇOK İSTİYOR

Sporting Başkanı Frederico Varandas'ın Slimani'yi tekrar takımda görmek istediği ve Slimani'nin Lizbon'da adaptasyon sorunu yaşamayacak olmasının büyük bir avantaj olduğu belirtildi.

DEVRE ARASINDA GİDERSE F.BAHÇE DE PARA KAZANACAK

Fenerbahçe'yle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli golcü, devre arasında satılık ya da kiralık olarak giderse sarı-lacivertli kulübe de para kazandırmış olacak.

EN KÖTÜ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla, son 17 sezonda kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertlilere transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de şu ana kadar attığı tek golle en verimsiz ileri uç oyuncularından biri oldu.

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forma giydiği 12 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında ağları havalandırabildi.

Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansına ortak oldu. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atmıştı.

4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Slimani, Fenerbahçe'den yıllık 4.5 milyon euro maaş alıyor.