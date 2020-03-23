Sporting'de Abdoulay Diaby'ye dönüş yolu kapalı

Siyah-beyazlılar'ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting'ten büyük umutlarla kiraladığı Abdoulay Diaby, Kara Kartal'da beklenen etkiyi gösteremedi.
Beşiktaş, 29 maça çıkıp 3 gollük performans sergileyen Malili futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayırmayı planlarken, tecrübeli isme bir şok da Portekiz'den geldi.
PORTEKİZ EKİBİ, GELECEK YILIN KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYOR
Diaby'nin Beşiktaş'taki form grafiğini yakından takip eden Sporting'in, yetersiz bulması sebebiyle yeni dönemde bu oyuncusunu kadrosunda istemediği ve şimdiden yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.