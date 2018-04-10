Stadyumlarda güvenliği yeniden polisler sağlayacak

Stadyumlarda görev alan özel güvenlik görevlilerinin yerine yeniden polis görevlendirilecek.

Yüze maske takmak stada yasaklı, patlayıcı madde sokmak, tehdit, hakaret içeren tezahürat yasaklanırken, yaralama olaylarında 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Söz konusu kanundaki tüm cezalar 2 kat ağırlaştırılmış olarak uygulanacak.

TARAFTARLAR, STADYUMUN DIŞINDA DA SORUMLU

beIN Sports'un haberine göre; değişen 6222 sayılı kanunda spor alanı tanımı da çeşitli değişikliklere uğrayacak. Eski tanımda yer alan 'yasa stadyumla sınırlı' kanunu, yeni yasada 'stadyum içi, stadyum dışı, stadyuma giden yol, taraftarın maç öncesi toplanma yerleri, dernek binaları, cafe ve barlar' geçerli olmak üzere değiştirilecek.

HER TARAFTARA GBT SORGUSU

Stadyuma girişler pasaport kontrolü gibi geniş güvenlik önlemleri içerisinde yapılacak. Maçtan önce her taraftara GBT(Genel Bilgi Tarama) kontrolü yapılacak. Herhangi bir suçtan aranan kişiler stadyumlara giriş yapmaya çalıştığında orada tutuklanacak.