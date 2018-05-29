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Stanislas Wawrinka Fransa Açık'a veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, tek erkeklerde 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka elendi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları tamamlandı. Akşam seansındaki 6 karşılaşma, yağmur nedeniyle ertelendi.

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 129. basamağındaki Simone Bolelli arasındaki mücadele de yağmura takıldı. Setlerde 2-0 (6-4, 6-3) önde olan Nadal, üçüncü sette 3-0 geriye düştükten sonra maç durduruldu.

2016 şampiyonu Novak Djokovic, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 11 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, ilk turdaki rakiplerini 3-0'lık skorla geçti. Dünya 67'ncisi Guillermo Garcia-Lopez, 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka'yı 3-2 (6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 6-3) yenerek rakibini ilk turda turnuvanın dışına itti.

WOZNİACKİ 2. TURDA

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, ilk maçında karşılaştığı dünya 42 numarası Danielle Collins'i 2-0 (7-6, 6-1) mağlup etti. 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova'yı 2-0, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise zorlandığı maçta Veronica Cepede Royg'u 2-1 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

SERENA WİLLİAMS KORTA ÇIKACAK

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'ta Kristyna Pliskova'nın karşısına çıkacak. Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Alison Riske ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile 2009 şampiyonu Svetlana Kuznetsova mücadele edecek. Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, James Duckworth, 5 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Nicolas Mahut ile karşılaşacak.

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