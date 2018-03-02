Stephane Mbia serbest kaldı

İki yıl önce Trabzonspor'dan ayrılarak Hebei China Fortune'a transfer olan Stephane Mbia, Çin ekibiyle yollarını ayırdı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kamerunlu futbolcu, kulüp yetkilileriyle aldıkları ortak karar doğrultusunda sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Mbia iki yıl boyunca kendisine destek olan taraftarlara teşekkür ederek eski kulübüne 2018 sezonunda başarı temennisinde bulundu.
2015-16 sezonunun devre arasında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan ayrılarak Hebei China Fortune'un yolunu tutan Stephane Mbia, Çin ekibiyle çıktığı 41 maçta 10 gol atmayı başardı.
Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Hernanes gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Hebei China Fortune'u dünyaca ünlü Şilili teknik adam Manuel Pellegrini çalıştırıyor. Geçtiğimiz sezonu Çin Süper Ligi'nde dördüncü tamamlayan Hebei China Fortune, son olarak Barcelona'dan Javier Mascherano'yu renklerine bağlamıştı.