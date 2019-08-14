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Stephanie Frappart yönetimiyle alkış aldı

Liverpool ile Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinde düdük çalarak tarihe geçen Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, başarılı yönetimiyle beğeni topladı.

Stephanie Frappart yönetimiyle alkış aldı
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İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa finali, bir başka yönüyle daha tarihe geçti.

FRAPPART MAÇI BAŞARILI YÖNETTİ

Stephanie Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki bir final maçını yöneten ilk kadın hakem oldu. Yönetimi merak konusu olan Frappart, ilk 45 dakikalık dilimdeki yönetimiyle tam not aldı.


Gereksiz düdüklerle oyunun temposunu düşürmeyen, pozisyonlara yakın olan ve otoriter tavrıyla baskı altında kalmayan Fransız hakem, otoriterelerin beğenisi kazandı.

Frappart, karşılaşmanın en kritik anında da doğru karara imza attı. Chelsea'nin farkı 2'ye çıkardığı 40.dakikada yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uydu ve golü geçersiz saydı.

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