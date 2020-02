Stephen Curry 5 ay sonra kadroda

Stephen Curry'nin, 30 Ekim'de oynanılan Phoenix Suns maçında Aron Baynes ile yaşadığı çarpışma sonrası eli kırılmıştı.

"HEDEF HER ZAMAN 1 MART'TI"

Curry, yaptığı açıklamada "Hedef hep 1 Mart'tı. Ama bu daha çok size bir hedef tarih vermek içindi. Rehabilitasyon sürecinde çalışmanız gereken bir şey olmalı, çünkü bu size her hafta yaptığınız şey için bir barometre veriyor. Her zaman söylediğim gibi, yol boyunca herhangi bir aksilik yaşamadım, bu çok uzun, yorucu bir rehabilitasyon süreci oldu ve daha önce yaşamadığım bir şeydi, bu yüzden her kovaladığım yeni meydan okumada bu tür bir yanıt almak güzel." şeklinde konuşmuştu.