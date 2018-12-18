Stephen Curry bir kez daha tarihe geçti

NBA'de Golden State Warriors, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 110-93 yendi. Kevin Durant 23 sayıyla ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu. Warriors'ta Stephen Curry karşılaşmayı 20, Klay Thompson ve Warriors ise 16'şar sayıyla tamamladı.

TARİHTE 5. OYUNCU OLDU

Maçta kontrolü ele almak için fazla beklemeyen Warriors, ilk periyotta farkı 10 sayıya çıkardı. İlk yarıyı 23 sayı farkla 61-38 önde tamamlayan Golden State Warriors, 2. yarıda yıldızlarını zaman zaman dinlendirdi. Maçı 20 sayıyla tamamlayan Stephen Curry, Wilt Chamberlain, Rick Barry, Paul Arizin ve Chris Mullin'in ardından normal sezonda 15 bin sayı barajını aşan tarihteki 5. isim unvanını elde etti. NBA tarihinin en çok sayı atan 33. oyuncusu oldu.

Konuk Memhpis'te geçen yıl Warriors ile şampiyonluk yaşayan Omri Casspi ise takımının en skorer ismi oldu ve maçı 20 sayıyla tamamladı.

NBA'de oynayan milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda San Antonio Spurs'e 123-96 yenildiği maçı, 5 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.