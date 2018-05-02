Stephen Curry galibiyetle döndü

NBA play-off Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
SERİ 2-0'A GELDİ
Serinin sıradaki iki maçı New Orleans'ta oynanacak. İlk çeyreği New Orleans 29-27, ilk yarıyı 58-55 önde kapatırken, üçüncü çeyrek Golden State Warriors'ın 88-86 üstünlüğüyle geçildi. Warriors'ın son çeyrekteki hücum performansına karşılık veremeyen Pelicans, parkeden 121- 116 yenik ayrıldı.
Kenardan gelerek maça başlayan Stephen Curry, 27 dakika görev yaptı ve 28 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 3 top çalma üretti. Draymond Green 18 sayı, 12 asist, 9 ribaundla triple double'ı kıyısında gezdi, Kevin Durant 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 3 blok, 2 top çalma ile oynadı.
New Orleans Pelicans'ta Rajon Rondo 22 sayı, 12 asist, Jrue Holiday 24 sayı, 8 ribaund, 8 asist, Anthony Davis 25 sayı, 15 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 3 blokla oynadı.