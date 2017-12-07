Stephen Curry yoksa Kevin Durant var

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, konuk olduğu Charlotte Hornets'i 101-87 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
KEVIN DURANT'TEN 35 SAYI
Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Warriors'ta Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Stephen Curry'nin yokluğunda 35 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparak galibiyette başrolü oynadı.
Klay Thompson 22, Nick Young 10 sayı ile skora destek verdi. Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 24 sayı 6 ribaunt ve 5 asist, Nicolas Batum 15 sayı, Dwight Howard 14 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.