Sterling, doğum günü hediyesi olarak ablasına ev aldı

Premier Lig'de Manchester City formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki İngiliz yıldız Raheem Sterling, ablasının 27. yaş gününde büyük bir sürprize imza attı.

SANA KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİM VAR DEDİ

İngiliz ekibinde haftalık 180 bin Pound kazanan Sterling, ''Sana küçük bir sürprizim var'' dedikten sonra ablasının gözlerini bağladı.

Ablası Kima-lee'yi satın aldığı eve kadar gözü bağlı bir şekilde götüren Sterling, eve geldikleri zaman ablasının gözlerindeki bandı açtı. Hediye olarak karşısında ev gören abla Kima-lee ise mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı ve kardeşi Sterling'e sarıldı.

Sterling, ablasına sürpriz yaptığı görüntüleri Instagram hesabından paylaşırken görüntüler kısa sürede çok beğenildi.