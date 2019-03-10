Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

1 Arda Turan: Galatasaray'a karşı haddimizi bileceğiz Başakşehir forması giyen Arda Turan, şampiyonluk yarışını değerlendirirken "Karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bileceğiz" ifadelerini kullandı.

2 Ersun Yanal: Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık." dedi.

3 Süper Lig'de puan durumu Başakşehir, F.Bahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla G.Saray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 28 puanda kalan sarı-lacivetliler ise Göztepe'nin kazanırsa 15. sıraya gerileyecek.

4 Maç sonu sosyal medyada dönen caps Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan birisi Fatih Terim'in dudak capsi oldu.

5 Volkan Demirel'in hesabı tutmadı Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sene de Başakşehir'i yeneceklerini iddia etmişti ancak maç sonunda gülen taraf Başakşehir oldu.

6 Fenerbahçe tribününde kavga Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftar arasında kavga çıktı.

7 Trabzonspor evinde Akhisarspor'u yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

8 Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi de yendi Lider Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

9 Şenol Güneş'ten futbolcularına: Çıkışa geçme zamanı Son iki maçında puan kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş, futbolcularını Konyaspor maçına "Son iki maçta bize yakışmayacak sonuçlar elde ettik. Şimdi çıkışa geçme zamanı"diyerek motive etti.