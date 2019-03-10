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Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı maçta, konuk ettiği Watford'u mağlup eden Manchester City, haftayı zirvede kapatmayı garantiledi.

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Şampiyonluk mücadelesi veren lider Manchester City, Etihad Stadı'nda Watford'u konuk etti.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Manchester City, Raheem Sterling'in 46, 50 ve 59'uncu dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Watford'un tek golü, 66. dakikada Gerard Deulofeu'dan geldi.

CİTY LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından Manchester City (74 puan), ikinci sıradaki Liverpool'un maç fazlasıyla 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Watford'un ise 43 puanı bulunuyor.

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