Sterling İngiliz medyasına isyan etti

İngiltere'nin Tunus'u 2-1 mağlup ettiği maçta sergilediği kötü performans sonrası bir kez daha Ada basının hedefi olan Raheem Sterling, kendisine yönelik eleştirilere adeta isyan etti.

Players' Tribune'da bir yazı kaleme alan Sterling, İngilz medyasının kendisi hakkında sürekli karalayıcı haberler yaptığını ileri sürdü.

"HAKKIMDA YAZILANLARA İNANAMADIM"

Son olarak annesi için bir ev satın almasının medya tarafından şatafat düşkünlüğü olarak lanse edildiğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Medyanın bir kısmında benim lükse, elmaslara karşı düşkünlüğüm olduğu ve sürekli bunu göstermeye çalıştığıma yönelik bir algı var. Bunun nereden çıktığına anlam veremiyorum. Anneme ev aldıktan sonra hakkımda yazılan şeylere inanamadım. İnsanların bu şekilde davranması gerçekten çok üzücü. Bilgileri olmayan şeylerden dahi nefret edebiliyorlar." dedi.

Hayatı boyunca birçok zorluğa göğüs gererek bugünlere geldiğini vurgulayan Sterling, altı yaşındayken annesiyle birlikte otel tuvaleti temizlerken, bugün ailesinin desteğiyle hayallerini gerçekleştirme şansı bulduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz futbolcu, kendisi gibi zorlu bir hayattan geçip ayakta kalan insanlara da tavsiyede bulunarak, "Sizi kalıplara sokmaya çalışan insanları dinlemeyin. Onlar sadece neşenizi çalmaya ve sizi aşağı çekmeye çalışıyor. Her şeye rağmen İngiltere hâlâ hiçlikten gelen yaramaz çocukların hayallerini yaşayabildiği bir ülke." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı formasını 39 maçta giyen Raheem Sterling, Premier League'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de 18 gol ve 15 asistle imza atarak kariyerinin en verimli sezonunu geride bıraktmıştı