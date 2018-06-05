St.Etienne'de hedef Valbuena

Fenerbahçe'de geçen sezon sürekli yedek kalan ve bu durumdan mutsuz olan Mathieu Valbuena'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden St.Etienne'in talip olduğu öne sürüldü.

L'Equipe'te yer alan haberde; St.Etienne'in 33 yaşındaki yıldızın menajeri ile görüştüğü ve sözleşme şartlarında pazarlık yaptığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİNİ MAKUL BULDULAR

Fenerbahçe'nin Valbuena için önemli bir bonservis talep etmeyeceği yazılırken, transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceği notu düşüldü.

Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Valbuena için 1 ila 2 milyon euro arasında bir bonservis ücreti isteyeceği, St. Etienne'in de bu rakamı karşılamayı düşündüğü yazıldı.

ANLAŞMA UZAK DEĞİL

St. Etienne yerel basınında çıkan haberde ise; Valbuena'nın Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro ücret aldığı, St. Etienne için bu rakamın oldukça fazla olduğu ve bunun indirilmesi için görüşmelerin olduğu ifade edildi.

Fransız oyuncunun bu rakamı düşürmeye sıcak baktığı, anlaşmanın uzak olmadığı bilgisi verildi.

Valbuena, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 40 resmi maçta 8 gol atıp 16 asist yapmıştı.