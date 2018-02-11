Steve Kerr en hızlı 250 galibiyete ulaşan isim oldu

San Antonio Spurs'u 122-105 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.

250 GALİBİYETE ULAŞTI

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki mücadeleyi, 122-105'lik skorla ev sahibi Warriors kazandı. 2014-15 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan Steve Kerr, 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 302 maçta 250 galibiyet elde ederek, bu rakama 346 karşılaşmada ulaşan Phil Jackson'ın NBA rekorunu kırdı.

Warriors'ı galibiyete 25 sayı kaydeden Klay Thompson, 17 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yapan Draymond Green ve 17 sayı, 8 asistle oynayan Stephen Curry taşıdı. Spurs'te Kyle Anderson 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve LaMarcus Aldridge 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.