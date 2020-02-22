Steve Parish: Cenk'i alabiliriz

Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Milli futbolcumuz Cenk Tosun'la ilgili açıklamada bulundu.

Liverpool Echo'nun haberinde, Parish, Cenk Tosun'un transfer sürecini anlattığı açıklamasında, "Roy Hudgson daha fazla patlayıcı güce ihtiyacımız olduğunu söyledi ve Cenk Tosun'u aldk. Satın alma opsiyonu da bizde. Onu 20 milyon sterlin ödeyerek almış olsaydık velki de daha iyi bir PR hikayesi olurdu" dedi.

"KALICI BİR ANLAŞMA YAPMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Cenk Tosun'un şu ana kadarki performansından memnun olduklarını belirten Parish, "O mükemmel bir oyuncu ve 6 ay boyunca bize büyük yardımları olacak. Böyle devam edersek yaz aylarında kalıcı bir anlaşma yapmamamız için bir sebep göremiyorum." diye konuştu.

Cenk Tosun Crystal Palace formasıyla çıktığı 3 maçta 172 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı.