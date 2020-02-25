Steven Gerrard'dan Henderson'a övgü

Şimdilerde İskoçya'da Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Steven Gerarrd, Jordan Henderson'a övgüler yağdırdı.

17 yıl Liverpool'da forma giyen Steven Gerrard, Jordan Henderson'un takım için en kilit isimlerden biri olduğunu belirterek, takımda kirli işleri yapan değerli bir karakter olduğunu söyledi.

"12-13 KİLOMETRE KOŞUYOR"

Gerrard, açıklamasında, "Bazıları kendileri için oynar ama Henderson seken topları almak için oynuyor. İkinci topları alarak kirli işleri o yapıyor. Hafta 2 maça çıkıyor ancak 12-13 kilometre mesafe koşuyor." ifadelerini kullandı. Henderson'un Liverpool'un yakaladığı galibiyet serisinin en önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Gerrard, "Diğer takımların da Henderson gibi futbolcuları olmadan Liverpool seviyesine ulaşmaları zor." sözlerini sarf etti.

Liverpool formasıyla 700'den fazla maça çıkan 39 yaşındaki Gerrard, uzun süre kaptanlığını da yaptığı 17 yıllık 'Kırmızı' kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.