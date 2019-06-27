Stoch, PAOK'a geri dönüyor

Yunanistan Ligi'nde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşan PAOK, yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak isterken, Miroslav Stoch için Slavia Prag'a teklif götürdü.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, 29 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif olduğunu doğruladı.

STOCH İÇİN TEKLİF GELDİ

Trpisovsky, "Miroslav Stoch için teklif aldık, bizimle temasa geçtiler. Onunla ilgili kararımızı vereceğiz. Bu transfer teklifiyle ilgili Stoch'un vereceği karar da önemli" diye konuştu.

Stoch'un menajeri Milan Lednicky ise transfer görüşmelerinin olduğunu doğrularken, Slavia Prag'ın izin vermesi halinde Slovak futbolcunun Yuanistan'a dönebileceğini söyledi. Yunan basını, Slavia Prag'ın Fenerbahçe'den 1 milyon euroya transfer ettiği Miroslav Stoch için Çekya kulübüne aynı rakamı teklif edeceğini duyurdu.

Ayrıca Stoch'a da yıllık 1,5 milyon euro maaş verileceği belirtildi. Slavia Prag ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Miroslav Stoch, geride kalan sezon 28 lig maçında 12 gol atarken, 10 da asist yaptı.